Ghost of Yotei kunne ha inkludert mer tidsreise, men Sucker Punch bestemte seg for å kutte det

Litt spoilere for Ghost of Yotei, antar jeg, men i spillet på visse punkter kan du tidsreise tilbake til Atsus barndom. Det er noen få øyeblikk som dette i den fullstendige utgivelsen, men opprinnelig var det planer om at denne funksjonen skulle være utbredt i hele spillet.

I en samtale med Vince Gilligan på YouTube (via MP1st) sa Yoteis kreative direktør Jason Connell at han var veldig begeistret for ideen da den først ble brakt til ham, men til slutt kunne ikke teamet implementere den i så stor skala.

"Det gjorde meg trist den dagen jeg måtte klippe den ut - å si at ok, det kan ikke være hele opplevelsen lenger, vi må snevre den inn. Men til slutt var det det riktige valget,", sier Connell, og legger til at hvis man alltid kunne reise i tid, ville spillet kanskje fått mindre følelsesmessig tyngde totalt sett.