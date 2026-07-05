Ghost of Yotei Merch kan være nøkkelen til å øke turismen i et ekte japansk skianlegg

HQ

Yotei-regionen på Hokkaido er ikke bare skapt for Sucker Punchs oppfølger fra 2025, som du sikkert allerede vet. Det er et ekte sted, og et sted som kan få et løft i turismen takket være spillets popularitet. I hvert fall håper skistedet Niseko å kunne øke antallet besøkende om sommeren, ettersom det har inngått en avtale med Sony om å lage en serie med « Ghost of Yotei »-merchandise.

Ifølge den japanske nyhetskanalen Nikkei (via GamesRadar) består den første serien av pyntegjenstander i tre. Det vil også bli tilbudt pin-merker og andre gjenstander, prydet med symboler fra spillet. Vi kan tenke oss at disse varene vil være eksklusive for feriestedet, da det vil skape en god del FOMO hos folk som ikke har mulighet til å reise dit og skaffe seg en pyntegjenstand selv.

Akkurat nå opplever Niseko en turistboom om vinteren, men om sommeren kan selv de mest luksuriøse hotellene fås til en ganske god pris. Dette kan endre seg med tiden, men det gjenstår å se hvor langt fans vil reise for å få tak i eksklusive « Ghost of Yotei »-merchandise. Vi vet at spill og turisme har smeltet sammen før. Black Myth: Wukong var for eksempel en stor drivkraft for kinesisk turisme, med en kampanje knyttet til steder i spillet som ble vist i virkeligheten.