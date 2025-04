Ghost of Yotei nå vurdert i Taiwan

HQ

Det ser ut til at vi kommer til å være godt forsynt med actioneventyr i japansk stil i 2025, selv om det ikke akkurat er titler produsert av team som er hjemmehørende i landet. Ubisoft Montreal har forlatt oss med Assassin's Creed Shadows, og Sucker Punch kommer tilbake i år med Ghost of Tsushima oppfølgeren Ghost of Yotei. Vi fikk bare se en spennende teaser av spillet på fjorårets State of Play, men nå har vi fått det første livstegnet siden den gang, ettersom spillet nå har blitt vurdert av Taiwans ratingbyrå.

Filen, sporet opp av Gematsu, sier at Ghost of Yotei vil inneholde "vold, tobakk og alkohol og upassende språk", og har fått en R-rangering i det asiatiske territoriet. Det er neppe overraskende, gitt at forgjengeren i 2020 også fikk en lignende vurdering, og tillot oss å desimere Khotun Khans mongolske horde på Tsushima-øya på kreative måter. Denne gangen er handlingen flyttet nesten 300 år senere til området rundt Yotei-fjellet i Hokkaido-prefekturet, der en ung samurai ved navn Atsu legger ut på en hevnferd i en turbulent historisk periode, nok en gang iført spøkelsens maske.

Det er foreløpig ingen utgivelsesdato for Ghost of Yotei, men det vil være en PS5-eksklusiv, og denne nylige klassifiseringen kan tyde på at spillet til og med kan være klart til sommeren.

