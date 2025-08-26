Ghost of Yotei og en GOTY-vinner vil kunne spilles på Sonys stand på TGS

HQ

Hvis du flyr ut til Tokyo Game Show neste måned og ønsker å prøve noen nye PlayStation-spill, er du tilsynelatende heldig, ettersom Sony har kunngjort en foreløpig line-up for showet, og det ser ut til at minst to store headlinere vil være spillbare.

Kunngjøringen, som kommer via Gematsu, avslører at på hovedstanden Ghost of Yotei og Marvel Tokon: Fighting Souls vil være spillbare. I familieområdet kan du også få en ny prøve på Astro Bot.

Det er mulig at flere spill vil bli lagt til showet, og vi kan se Sony avsløre en ny trailer for et annet prosjekt som er under arbeid, slik de gjorde med Death Stranding 2: On the Beach i fjor. Tokyo Game Show 2025 starter den 25. september, og vi forventer mange nyheter, ikke bare fra Sony, men også fra andre store selskaper.