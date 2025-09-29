Ghost of Yotei studiosjef sier at serien ikke vil gå til andre settinger

HQ

Sucker Punch er kanskje et studio med base i Washington, USA, men det ser ut til at de føler seg veldig knyttet til Japan. Etter å ha utviklet Ghost of Tsushima og Ghost of Yotei, er ikke studiosjef Brian Fleming fristet til å ta Ghost-serien andre steder, og mener i stedet at den er bundet til Japan.

På et mediarundbord som Ungeek deltok på, bekreftet Fleming at det ikke er noen planer om å skifte innstillinger. "Vi tror kjernen i Ghost er noen som svinger en katana, det er en del av essensen. Vi kan ikke se for oss et Ghost-spill som utspiller seg i, la oss si, det føydale Europa. Det gir ikke mening. Det finnes mange spill som foregår der, men det er ikke det et Ghost-spill er," sier han.

"For oss er Japans naturlige skjønnhet en del av essensen i et Ghost-spill. Jeg ga dette svaret på scenen [på Tokyo Game Show], og jeg tror fansen i Japan virkelig satte pris på det. Det er slik vi ser det. Det vil alltid ha den kjernen, et katana-eventyr i en åpen verden av noe slag," la Fleming til. "Vi kan endre tidsperioder, vi kan utforske forskjellige settinger, men jeg tror det er noen grenser vi sannsynligvis ikke vil krysse."

Vi har sett et stort tidshopp fra Ghost of Tsushima til Ghost of Yotei. Det er mulig vi kan gå tilbake igjen for et nytt Ghost-spill, men vi ville ikke holdt pusten for at den neste settingen skulle bli avslørt. Det har tatt mange år før vi fikk denne oppfølgeren, og det kommer til å gå mange år til før det kommer et nytt Ghost-spill.