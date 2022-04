Ghost Recon: Breakpoint legges endelig død

HQ

Til tross for en relativt dårlig lansering i 2019 fortsatte Ubisoft i kjent stil å fortsatt støtte og oppdatere Ghost Recon: Breakpoint. Etter hvert har vi fått både datakontrollerte partnere, en mer realistisk modus, en drøss med forbedringer og mye annet, men nå er det slutt.

Ubisoft Montreal forteller at de nå forlater Ghost Recon: Breakpoint, noe som betyr at vi ikke kan forvente mer innhold til spillet med mindre drastiske problemer oppdages. Serverne vil likevel forbli oppe, så dette handler bare om at du bør se frem til noe nytt før et nytt skikkelig Ghost Recon annonseres.