Ghost Recon: Breakpoint-forbedringer utsettes

Da Ubisoft innrømmet at Ghost Recon: Breakpoint hadde fått en ekstremt dårlig start i oktober og fortalte hvordan flere deler av spillet ville endres betraktelig var planen at en ny modus og klasse ville komme i februar. Som du kanskje forstår med såpass få dager igjen av måneden vil ikke dette bli en realitet.

Nå kan utviklerne fortelle at de har bestemt seg for å utsette både den såkalte Immersive-modusen og den nye Engineer-klassen fra februar til "våren", noe som nok betyr minst en måned ekstra med venting. Den gode nyheten er at de gjør dette for å implementere og finpusse flere ting de fikk tilbakemeldinger om i spørreundersøkelsen som har blitt sendt ut et par ganger de siste månedene, noe som forhåpentligvis betyr at den kommende oppdateringen vil gjøre Ghost Recon: Breakpoint mye mer underholdende. Nærmere informasjon om Immersive Mode vil offentliggjøres den 5. mars, så vi får se hva de sier og viser da.