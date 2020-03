Ghost Recon: Breakpoints snuoperasjon starter om tre uker

For omtrent to uker siden bestemte Ubisoft seg for å utsette den store Ghost Recon: Breakpoint-oppdateringen de har lovet vil gjøre spillet mye bedre. Dette for å faktisk levere kvaliteten de ikke klarte på lanseringsdagen. Det viser seg at vi må vente til slutten av måneden før vi får se om de holder ord.

Oppdateringen vil nemlig bli tilgjengelig den 24. mars, og som du kan lese i den lange bloggen utviklerne har publisert er det ikke rent få endringer som gjøres. For det første kan vi velge mellom tre ulike moduser:

Regular Experience: Med de samme mekanikkene og systeme som var der fra starten.

Immersive Experience: Gear Level og nivåbasert loot fjernes, samtidig som at mer taktikkfokuserte elementer introduseres.

Custom Experience: Her kan du velge hvilke systemer og mekanikker som skal være aktive selv.

Med sistnevnte kan du for eksempel velge å ha realistisk loot som bare lar deg finne våpen og utstyr når det gir mening, velge å bære ett eller to primærvåpen, om lading av våpen skal være realitisk ved å miste gjenværende kuler i magasinet, hvor god utholdenhet du skal ha, hvor lett du blir skadet, graden av automatisk helbreding, hvilken type informasjon som vises både på minikartet og skjermen, antall bandasjer du kan bære og mye mer. Alle disse innstillingene kan endres når du vil, utenom i Ghost War og raidene siden disse fortsatt vil ha Gear Level. Du kan se og høre utviklerne forklare dette med gameplay i videoen under.