HQ

Ubisoft fikk fra første stund klar beskjed om at de fleste Ghost Recon-fans ikke likte tanken på å gjøre serien til et battle royale med Ghost Recon Frontline, og for en gangs skyld hører de etter.

For i dagens investormøte avslører Ubisoft at Ghost Recon Frontline har blitt kansellert, noe som altså betyr at det aldri blir en realitet og at vi slipper å se det noe mer.