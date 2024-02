Ghost Ship Games har blitt kontaktet om en TV-filmatisering av Deep Rock Galactic.

HQ

Med serier som The Last of Us, Halo og The Witcher som for tiden dominerer på strømmeplattformene, blir stadig flere spill vurdert for en overgang til TV. Et av disse spillene er Deep Rock Galactic, og utvikleren Ghost Ship Games har bekreftet at de har blitt kontaktet angående en mulig TV-filmatisering.

Administrerende direktør Søren Lundgaard i Ghost Ship Games forklarer: "Vi har snakket om det, og vi har også blitt kontaktet. Det er absolutt mulig, men vi kan ikke gjøre alt på en gang."

"Vi vil også gjerne være med. Hvis vi bare kunne si 'eh, dere gjør det' og ikke være involvert, så ville det skje, men det ville ikke være det riktige å gjøre", fortsetter han.

Vil du se en TV-filmatisering av Deep Rock Galactic?

Takk, NME.