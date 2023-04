Ghostbusters: Spirits Unleashed er gratis å spille denne helgen

HQ

Hver helg tilbyr Microsoft et utvalg av vanligvis to-tre spill som er gratis å spille for alle abonnenter av Xbox Live Gold og Game Pass Ultimate. Dette er de komplette produktene med alt inkludert og ingen andre fangster enn det, til tilbudet avsluttes kl. 8:00 BST / 9:00 CEST på mandag.

Du får også rabatt på titlene som er inkludert i dette tilbudet hvis du ønsker å beholde det, som denne uken er Ghostbusters: Spirits Unleashed og Roguebook. Vi antar at den første tittelen er den mest tiltalende, og tilbyr et asymmetrisk spill av gjemsel. Det handler i utgangspunktet om at fire spillere er Ghostbusters som prøver å fange et spøkelse som også er en spiller. Det er faktisk veldig bra.

Vil du spille noen av disse gratis denne helgen?