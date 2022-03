Ghostbusters: Spirits Unleashed skal oppfylle drÃ¸mmene til fansen

Ut av intet avslørte Raphael Saadiq, som blant annet grunnla Illfonic, i oktober at studioet lager et Ghostbusters-spill. Den gang ønsket han ikke å si mer enn det, men de fleste ante vel hva som var på gang siden studioet er mest kjent som skaperne av Friday the 13th: The Game og Predator: Hunting Grounds. Disse antakelsene stemte.

Illfonic har nå skikkelig annonsert det som heter Ghostbusters: Spirits Unleashed. Som forventet vil fire av spillerne (eller tre datastyrte partnere) være spøkelsesjegere mens en femte spiller blir et spøkelse. De fire førstnevnte løper rundt i førsteperson og kan bruke velkjente ting som Proton Pack-er, Particle Thrower, en PKE-måler, fellene og et par nye ting. Spøkelset kan på sin side fly eller løpe rundt omkring i tredjeperson mens det teleporterer, besetter ulike gjenstander og selvsagt slimer folk i forsøk på å nå målet om å skremme nok folk og fullføre oppdrag.

Det lille av handling foregår etter Ghostbusters: Afterlife, så her får vi spille som egenskapte jegere som i kjent stil kan tilpasses på nye måter ved å spille mye og bra. Ernie Hudson og Dan Aykroyd er likevel med på moroa som hjelpere i branntasjonen som åpenbart er basen hvor vi endrer og fikser på ting mellom kampene.

Forvent å høre mer om de ulike spøkelsene, kartene og mer de kommende månedene, for Ghostbusters: Spirits Unleashed skal lanseres en gang i høst om alt går som planlagt.