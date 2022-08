HQ

Selv om Forespoken og andre både små og store spill har flyktet vekk fra oktober den siste tiden blir tydeligvis ikke måneden tynnere av den grunn.

Friday the 13th: The Game- og Predator: Hunting Grounds-gjengen i Illfonic avslører at Ghostbusters: Spirits Unleashed, det kommende samarbeidsfokuserte spillet til studioet, vil lanseres den 18. oktober. Utenom det får vi bare vite at en ny trailer og mer informasjon offentliggjøres på Gamescom-messen neste uke.