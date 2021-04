Ghosts 'n Goblins Resurrection kommer til PC, PS4 og Xbox One i juni

Du ser på Annonser

Som vi tidligere har rapportert er Ghosts 'n Goblins Resurrection på vei til flere plattformer, nemlig PC, PS4 og Xbox One. Den gang hadde vi ikke noe mer informasjon enn det, men nå, takket være Microsoft Store, vet vi når det lander på fler eplattformer.

Det ser nemlig ut til at Ghosts 'n Goblins Resurrection blir spillbart på Xbox One fra og med 1. juni, men hvis du forhåndsbestiller får du tilgang én dag før, hvilket betyr at du får mulighet til å spille det den 31. mai.

Selv om ingen detaljer om PC og PS4-versjonene har blitt avslørt, regner vi med at disse blir tilgjengelig samtidig.

Ghosts 'n Goblins Resurrection ble originalt lansert på Nintendo Switch i februar i år.