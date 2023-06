Ghostwire Tokyo har mer enn fem millioner spillere

HQ

Etter å ha vært konsolleksklusivt på PlayStation 5 i litt over et år ble Ghostwire Tokyo lansert på Xbox Series den 12. april i år. En måned senere kunngjorde Tango Gameworks at spillet hadde nådd en imponerende milepæl ved å ha over fire millioner spillere. Dette ble uten tvil hjulpet av at spillet kom til PlayStation Plus og Game Pass, og nå viser ettereffektene av dette seg.

Nå kan utviklerne nemlig fortelle at Ghostwire Tokyo har passert over 5 millioner spiller, noe som feires med en kul tegning fra Kenta Muramatsu.