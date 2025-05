Giant Bomb blir helt uavhengig

HQ

For noen dager siden kom nyheten om at Giant Bomb, en spillpublikasjon, hadde blitt rystet av permitteringer, og nå sto overfor en veldig usikker fremtid. Med tanke på de mange nedleggelsene som har rammet spillmedier den siste tiden, fortsatte denne nyheten å tegne et dystert bilde for mediene, men heldigvis var dette bare en del av historien.

På PAX East i helgen var Giant Bomb vertskap for et forum der det ble avslørt at publikasjonen nå har blitt uavhengig og eies av redaktørene. Nyheten ble bekreftet i en artikkel som legger til :

"Etter over et tiår med bedriftseierskap, vil Giant Bomb nå være virkelig uavhengig. Vi jobber ikke for et selskap lenger, vi jobber for deg (vennligst gi oss beskjed om hvor vi skal sende våre PTO-forespørsler og utgiftsrapporter). Vi tjener ikke en algoritme eller ledere, vi tjener dere, publikum. Vi ønsker å lene oss inn i det som alltid har gjort Giant Bomb spesielt, og det er menneskene du ser og hører på innholdet vårt, og vårt ekstremt lidenskapelige fellesskap."

Som en del av denne indie-innsatsen har Giant Bomb avduket abonnementsmodeller som er ment å hjelpe publikasjonen til å holde seg flytende.

