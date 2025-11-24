GiantX GC, Xipto GC og Ninetails alle eliminert fra Valorant Game Changers Championship 2025

HQ

De Valorant Game Changers Championship er godt i gang for sitt 2025-arrangement, ettersom de siste dagene har mye av braketten blitt fullført, noe som betyr at vi vet om tre lag (av de deltakende 10) som er eliminert med et ekstra lag som skal sendes hjem i løpet av de kommende timene.

I løpet av helgen, som en del av knockout-braketten, ble GiantX GC eliminert av Kru Blaze, som for øyeblikket, i skrivende stund, kjemper for sitt Championship liv i en kamp mot Nova Esports GC.

På den andre siden av braketten ble Xipto GC eliminert av Ninetails, som deretter gikk videre og ble slått ut av MiBR GC, som fortsatt holder seg i live i konkurransen.

Etter den pågående elimineringskampen vil de neste rundene skje om et par dager, når semifinalene i øvre brakett skjer og bestemmer de to lagene som ønsker å slå en billett til den store finalen ved å gå gjennom finalen i øvre brakett. Taperne av semifinalene vil falle ned i knockout-braketten for å møte enten MiBR GC eller vinneren av Kru/Nova. Braketten som sådan ser ut som følger :

Nedre brakett runde 2 (Pågående!):



Nova Esports vs. Kru Blaze



Øvre brakett semifinaler (26. november):



G2 Gozen vs. Team Liquid Brasil



Shopify Rebellion Gold vs. Karmine Corp GC



Kvartfinaler i nedre brakett (27. november):



Vinneren av Kru/Nova mot taperen av G2/Liquid



MiBR GC mot taperen av Shopify/Karmine



Hvem tror du kommer til å gå til topps på Game Changers Championship, som avsluttes 30. november?