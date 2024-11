GiantX låser Guilhoto som sin nye LEC-hovedtrener

HQ

GiantX har funnet personen som vil få i oppgave å lede sin League of Legends EMEA Championship til suksess de neste to sesongene. Organisasjonen har tappet portugisiske André "Guilhoto" Guilhoto som mannen som vil bli lagets hovedtrener de neste to årene, alt etter variert suksess på Los Heretics på forhånd.

Guilhoto er faktisk et tidligere GiantX-medlem, da han tidligere tjente på toppen omtrent samtidig som den slo seg sammen med Excel for å gå fra Giants til GiantX. Etter dette dro han for å hjelpe Team Heretics med å vinne det spanske mesterskapet i Superligaen, og la ytterligere til sin brede CV med trenerjobber.

Vi blir fortalt at ved siden av Guilhoto blir GiantXs trenerstab styrket av både Emanuel "Emi" Ursachi og Nicolas "Nicolas Perez" Perez, som henholdsvis en strategisk trener og en assistenttrener.

Vi blir også informert om at GiantX vil avsløre vaktlisten som den vil stille i LEC-sesongen 2025 "i løpet av de kommende dagene".