Jeg elsket Broken Rules' forrige spill Old Man's Journey. Et sjeldent atmosfærisk, gripende lite indieprosjekt som beveget seg til kanten av eventyrsjangeren og fortalte en historie om liv, død, sorg og kjærlighet. Nå er det lille indiestudioet tilbake med et nytt iPhone-eventyr kalt Gibbon: Beyond the Trees, der vi tar på oss rollen som en knallrosa gibbonape.

Gibbonapen er en truet art, og World Wildlife Fund skrev i forrige måned at de anslår at det bare er rundt 30 av de igjen på planeten. Gibbonapen lever utelukkende på Hainan-halvøya utenfor Kina og har vært utrydningstruet de siste 20 årene på grunn av miljøforringelse, avskoging, naturkatastrofer og krypskyting, og med dette spillet ønsker Broken Rules å gjøre oss alle oppmerksomme på at vi er i ferd med å utrydde enda en art fra planeten vår.

Gibbon: Beyond the Trees begynner i trærne i den vakreste skogen jeg har sett på mange år, og gjennom den korte introen blir vi introdusert for en gibbon-mor, hennes nyfødte og en eldre datter, som spilleren tar på seg rollen til. Spillmekanikken er superenkel, men krever mye øvelse for å virkelig mestre. Når jeg legger begge tomlene ned på skjermen, løper apen min. Hvis jeg slipper begge tomlene, hopper hun og dersom jeg legger høyre tommel på bunnen av skjermen mens jeg er i luften, griper apen min automatisk den nærmeste grenen eller lianen og svinger på den til jeg slipper tommelen igjen. Det hele handler om å holde knappen nede lenge nok til at apen ikke mister grepet og faller i bakken, men ikke for lenge for da mister man fart og klarer ikke å nå neste tre, eller gren. Alt handler om rytme og timing, og det tok meg minst 35 minutter å virkelig sette meg inn i svingemekanikken her, som minner om alt fra Marvel's Spider-Man til Bionic Commando.

Den første halvtimen svinger jeg meg gjennom frodige, grønne og uberørte regnskogmiljøer som suser forbi i en forrykende fart, mens den neste halvtimen er preget av miljøødeleggelse og brann. I bakgrunnen er gravemaskiner og byggeplasser synlige, trær står i brann og apen min brenner i hjel hvis hun ved et uhell berører bakken. Tempoet øker ikke, men intensiteten gjør det. Gjennom omgivelsene, og uten tale, tekst eller filmsekvenser, lykkes Gibbon i å fortelle en gripende historie.

Etter sekvensene med brann og gravemaskinene som rydder regnskogen kommer man til områder hvor det bor folk og hvor trærne er hugget ned og omgjort til tømmer. Apen min har ingen steder å gripe eller ingenting å svinge med, noe som tvinger spilleren til å kaste seg mellom strømledninger. Mens dette skjer dukker det opp krypskyttere som skyter etter apene, og nøkkelen her er å ikke miste fart eller høyde, ellers blir du skutt og dør.

Gibbon: Beyond the Trees er ikke veldig langt. Det varer i omtrent en time, men det er helt okay. Eller rettere sagt nok. I løpet av den tiden har spilleren reist gjennom mange flotte miljøer, som hver forteller en historie som setter spor. Jeg kan ting om gibbonaper nå som jeg ikke visste i forgårs, og jeg har benyttet anledningen til å lese litt om arten og det faktum at vi alle er nødt til å bidra for å bevare den. På den måten er Broken Rules' siste iPhone-eventyr et vellykket et, og sprer et fornuftig, viktig budskap uten å gå i strupen på spilleren.