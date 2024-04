HQ

Det er utrolig vanskelig å holde tritt med alle flerspillertitlene som lanseres nå for tiden. Siden alle prøver å bli den neste store suksessen, er det få som skiller seg ut i mengden i mer enn en måned av gangen, men Gigantic: Rampage Edition er litt annerledes enn en vanlig flerspillertittel.

Det har allerede bevist at det kan bygge opp en lojal og betydelig fanskare med sin interessante blanding av tredjepersonsskyting og MOBA-mekanikk. Gigantic ble først lansert i 2017, men ble lagt ned rundt ett år senere, før det ble tatt opp igjen over et halvt tiår senere og overrasket og belønnet de tålmodige fansen som alltid hadde håp.

Jeg kan ikke påstå at jeg er en av disse fansen. Første gang jeg tok i bruk Gigantic var i forbindelse med denne anmeldelsen, men Abstraction Games' MOBA skiller seg umiddelbart ut med sin sjarmerende visuelle stil. Tegneserieaktig, levende og morsom, og hvert kart, hver figur og hver effekt er veldig godt laget, enten det er noe så enkelt som et sverdsving eller de episke sammenstøtene mellom de to eldgamle beistene som egentlig fungerer som basen din.

Uansett hvilken spillmodus du spiller, er målet ditt i Gigantic: Rampage Edition er å beskytte din store venn og gjøre slutt på fiendens. For å gjøre det kan du ikke bare løpe opp og begynne å skyte, men må enten drepe fiender eller stjele kraft fra bestemte punkter på kartet. Det er en interessant måte å få spillerne til å engasjere seg i stedet for å basere spillet på den tradisjonelle MOBA-strukturen, der man først tar ned et tårn, deretter et større tårn, så et beist som fungerer som et stort tårn, før man til slutt bare vinner.

GiganticSpillene i MOBA er derfor fartsfylte og frenetiske. Du hopper fra startplattformen og må vanligvis ikke vente mer enn et minutt før du står ansikt til ansikt med en gruppe fiender. På grunn av dette er kampene som regel ganske korte. Sammenlignet med for eksempel Dota 2, der du må være villig til å bruke rundt en time, kan du være inne og ute av Gigantic på maksimalt tretti minutter.

På den ene siden gjør dette at Gigantic skiller seg ut fra konkurrentene, og det fungerer tydeligvis for en god del mennesker, men på den andre siden kan det gjøre at spillet føles litt grunt. Dybden i kartet er ikke til stede, og det føles heller ikke som om de langsiktige strategiene til et lag virkelig kan spilles ut, ettersom du hele tiden bare kaster deg over fiendelaget uten et øyeblikk til å stoppe opp og tenke over hva du egentlig vil gjøre. En fryd for øyet, men ganske bedøvende for hjernen.

Det er imidlertid mye dybde i heltene du får spille som. Når det gjelder design og spillbarhet, har Gigantic en flott og mangfoldig spillerliste, der du virkelig kan tilpasse spillestilen din til helten du velger, og bygge opp ferdighetene dine til å gå én av to veier eller bare følge din egen flyt. Min personlige favoritt var en ganske rundrygget alkymist ved navn Onkel Sven, som kan helbrede allierte med miksturer og samtidig kaste eksplosive flasker på fiender som setter fyr på dem. Hver helt har sine egne unike angreps- og forsvarsalternativer, og selv om mange av dem virker like etter en stund, kan du prøve forskjellige helter uten å føle deg helt fortapt. Noe jeg likte spesielt godt, var bevegelsene til hver enkelt helt. Modellene og måten de beveger seg rundt på kartene på, føles alltid veldig unike.

Bortsett fra bot-kamper har jeg dessverre ikke fått oppleve så mye av Gigantic: Rampage Edition. Ikke fordi jeg ikke har prøvd, kan jeg legge til. Spillet har hatt en del serverproblemer siden lanseringen, og selv om Abstraction Games jobber med problemene, har kampene for de som kjøpte spillet med en gang, i beste fall vært ustabile, med tilfeldige folk som kobler seg av og dropper ut uten egen skyld. Det er en uheldig start, spesielt med tanke på de høye forventningene fra nostalgiske fans.

Gigantic: Rampage Edition er en morsom blanding av et tredjepersons skytespill og en MOBA, men evnen til å etterlate et varig inntrykk vil variere. Matchmakingen er rask og actionfylt, men mangelen på dybde kan ofte få spillene til å føles repetitive, når nøkkelen til et godt flerspillerspill vanligvis er å ha repetitive mekanikker, men å få hver kamp til å føles unik. Det er absolutt ikke et dårlig spill: Heltenes design og det generelle utseendet er bra til flott, men til tross for navnet føles det stort sett som en mye mindre fisk i en dam full av leviater.