Gikk du glipp av Beyoncés halvtidsshow under NFL-kampen i Houston? Det vil snart bli lagt til på Netflix

Super Bowl er ikke før 9. februar 2025, men NFL-julekampen mellom Houston Texans og Baltimore Ravens hadde et spektakulært musikalsk nummer av Beyoncé. Til tross for at de tapte 2-31, var Texans-fansen henrykte over å se Beyoncé Knowles opptre i hjembyen Houston i pausen.

Fordi NFL-kampen ble strømmet direkte av Netflix over hele verden, så millioner av mennesker fra nesten 200 land den også direkte, noe som kan måle seg med tallene fra Super Bowl-halvtimen.

Beyoncé fremførte et 15 minutter langt show med de første livefremføringene av sanger fra hennes nye Cowboy Carter-album: 16 Carriages, Blackbiird, Amerrican Requem, Ya Ya, Spaghetii/Riiverdance, Levii's Jeans, Jolene og Texas Hold'em. Blant gjestene var Post Malone, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell, Brittney Spencer og Tiera Kennedy, og til og med Blue Ivy Carter, Beyoncés datter.

Beyoncé Bowl vil bli lagt til på Netflix

Beyoncé opptrådte under den andre NFL-kampen 1. juledag. Den kampen vil bare bli lagret på Netflix i 24 timer før den blir fjernet, men hvis du vil gjenoppleve Beyoncé-opptredenen, vil du snart kunne gjøre det: Beyoncé Bowl vil bli lagt til permanent i Netflix-katalogen senere denne uken.