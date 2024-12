Gil Birmingham snakker om en mulig Yellowstone spin-off

HQ

Nå som Yellowstone har avsluttet sin monumentale femsesongersserie, spekulerer fansen allerede i hva som kommer videre i Taylor Sheridans ekspansive univers. En potensiell spin-off som får trekkraft er en serie sentrert rundt Thomas Rainwater og Broken Rock Reservation. I et intervju med Collider uttrykte Gil Birmingham, som spiller Rainwater, sin entusiasme for ideen og utforsket de rike narrative mulighetene for karakterens fremtid.

Finalen i Yellowstone brakte en avslutning på Rainwaters historie, da Dutton-ranchen ble solgt tilbake til Broken Rock-reservatet - et avgjørende øyeblikk der et løfte fra 1883 ble innfridd. Birmingham fortalte at selv om dette føltes som en naturlig avslutning, ga det også rom for flere historier, særlig Rainwaters visjon for områdets fremtid. Han ser for seg å skape et trygt, blomstrende samfunn for folket sitt, komplett med skoler, sykehus og utdanningssentre for å bevare og undervise i områdets historiske og åndelige betydning.

Birmingham antydet også at elskede karakterer, som Beth Dutton, kan dukke opp i denne potensielle spin-offen. Utsiktene til at Beth kan bli involvert, gjør det hele enda mer spennende i det som kan bli et nytt og spennende kapittel i Yellowstone -universet.

Ville du vært begeistret for en Yellowstone spin-off med fokus på Broken Rock Reservation?