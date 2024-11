Gilberto Ramírez slår Bill-Smith i Riyadh og forener cruiservekttitlene

HQ

Gilberto Ramírez 'Zurdo', en 33 år gammel meksikansk bokser, har forent WBA-tittelen i cruiservikt med Chris Billam-Smiths WBO-tittel i samme kategori. Boksekampen, som uten tvil er mye bedre og mer relevant enn Paul vs. Tyson Netflix-affæren, ble avholdt sist lørdag på The Venue i Riyadh, Saudi-Arabia.

Som en del av Riyadh Season 2024, en serie sportsarrangementer som er ment å diversifisere den saudiske økonomien og "sportwash" landet, kjempet den meksikanske bokseren Ramírez (47-1 med 30 KO) og engelske Billam-Smith (20-2 med 13 KO) for å forene sine respektive titler.

Før kampen hadde Ramírez innehatt World Boxing Associations (WBA) cruiservektbelte siden mars 2024. Billam-Smith har hatt tittelen i cruiservekt hos World Boxing Organization (WBO) siden 2023.

Kampen var hardt kjempet av begge bokserne, men Billam-Smith led mye (og blødde etter et kutt over øyet), og avgjørelsen var enstemmig: 116-112, 116-112 og 116-113 fra dommerne.

"Jeg forberedte meg på de gutta, jeg og teamet mitt visste at han var en tøff fighter, det var en ære for meg å kjempe mot ham og få beltet. Jeg ønsker å forene meg med alle mesterne. Det er hovedmålet for meg", sa Ramírez, ifølge BoxingScene.