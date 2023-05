Gjenoppdag eventyrlysten din med denne Zelda: TOTK-traileren for voksne

HQ

Det er to dager til den globale utgivelsen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, den etterlengtede nye delen i den langvarige serien, som i år markerer ikke mindre enn 37 år siden debuten på NES.

Med en slik merittliste er det klart at Zelda har hatt millioner av spillere som har kommet og gått gjennom årene. Men Nintendo ønsker å appellere til alle de som la bort kontrolleren for lenge siden for å komme tilbake til et nytt eventyr med Link gjennom Hyrule, og har gitt ut en veldig spesiell ny trailer, som du kan se nedenfor.

Tears of the Kingdom har som mål å nok en gang omdefinere den åpne verden og sandkasse-sjangeren med Links nye evner, og vil begeistre både nye spillere og veteraner. Dessuten har Nintendo bekreftet at det ikke vil være strengt nødvendig å ha spilt Breath of the Wild for å nyte det, så det er ingen hindring for å oppleve spillet fra fredag.