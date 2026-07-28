Gjør deg klar for et magisk fantasy-eventyr med et stjernespekket Children of Blood & Bone

Det er altfor vanlig at vi forbinder magiske eventyr med europeisk-inspirerte fantasiverdener, men i den kommende filmen « Children of Blood & Bone vil handlingen i stedet føre oss til et afrikansk-inspirert fantasiland kalt Orisha. I 2027 kommer forfatteren Tomi Adeyemis roman ut som en actionfylt kinofilm, der en stjernespekket rollebesetning samles for å ta fansen med på et omfattende og ambisiøst eventyr under ledelse av regissør Gina Prince-Bythewood.

Selv om det kanskje allerede er litt kontrovers rundt denne filmatiseringen – ettersom Adeyemi har bekreftet at hun ikke kommer til å se filmen, og til og med aktivt presser på for å bli fraskilt fra de som er involvert i den – tegner traileren et bilde av et interessant eventyr som sannsynligvis vil fange oppmerksomheten til mange fans.

Når det gjelder premisset for * Children of Blood & Bone*, får vi vite følgende: «I den episke fantasiverdenen Orïsha begir en ung kvinne seg ut på et oppdrag for å gjenvinne magien som ble voldsomt stjålet fra hennes folk. Hun og broren hennes inngår en allianse med kongens datter og sønn for å kjempe tilbake mot hans brutale styre.»

Det bør også nevnes Children of Blood & Bone til og med kan skilte med en spektakulær rollebesetning, med den relativt ukjente Thuso Mbedu i hovedrollen, men støttet av skuespillere som Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba, Viola Davis, Saniyya Sidney, Diaana Babnicova, Bukky Bakray, Ayra Starr, Shamz Garuba, Kola Bodunde, Pamilerin Afolake Ayodeji og Tèmítópé Fágbénlé.

Hvis du er interessert i « Children of Blood & Bone, forventes filmen å ha premiere på kino i januar 2027. Du kan se den fullstendige traileren nedenfor.