Gjør deg klar til å vaske Star Wars i PowerWash Simulator 2

Ingen vil selvsagt ha en skitten astromech, en skitten Ewok-hytte eller en støvete X-wing, så det er gode nyheter at vi snart kan fikse dette med en høytrykksspyler. FuturLab har inngått et samarbeid med Star Wars, og takket være dette samarbeidet kan vi se frem til Star Wars Pack i sommer. I den herlig formulerte pressemeldingen kan vi lese :

"Sett under hendelsene i Star Wars: A New Hope, Star Wars: The Empire Strikes Back og Star Wars: Return of the Jedi, ta på deg rollen som P0-W2, en rengjøringsdroide i klasse fem. Ditt gjennomsnittlige oppdrag utvikler seg raskt til å bli rekvirert for å utføre Imperiets drittarbeid, før du rydder veien for opprørsalliansen. Opprørere bygger på håp og såpe."

Utvidelsen vil inneholde seks oppdrag, hvorav tre har blitt avslørt. Disse lar oss vaske Lars' Homestead (fuktighetsgården på Tatooine), en ikonisk X-wing og den illevarslende Super Star Destroyer-broen.

Vi har ingen eksakt lanseringsdato ennå, men det kommer i sommer til £7.99/€9.99 på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.