Gjør deg klar til flytur i Pokémon-stil

HQ

Alle som noen gang har reist med fly, husker de kjedelige sikkerhetsinstruksjonsvideoene du bare må se før flyet tar av. Hvor kult hadde det ikke vært å gjøre den videoen mer tiltalende?

Det er det japanske ANA har gjort med sin nye sikkerhetsinstruksjonsvideo. De har bestemt seg for å samarbeide med Pokémon. Tidligere har dette betydd at Pokémon har blitt lagt til selve flyene (både på utsiden og innsiden), men nå er det både mennesker og Pokémon som gjør seg klare for en trygg flytur i en ny video. Bakgrunnsmusikken er også kjent for de som kjenner sine Pokémon.

Det er ikke første gang lommemonstre dekorerer fly, men det er første gang de er med i en video med sikkerhetsinstruksjoner.

Gjør dette deg ivrig etter å fly med ANA? Legg igjen dine kommentarer nedenfor.

Takk, ANA