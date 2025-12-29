Få gratis innhold i Borderlands 4

HQ

Kanskje du har spilt Borderlands 4 siden det ble utgitt, eller kanskje du fant det billig under de mange julesalgene som pågår for tiden. Uansett har alle Borderlands 4 -spillere nå flere interessante Shift-koder å løse inn.

Disse gir deg vanligvis gullnøkler til gullkisten i spillet, men siden det er juletid, får vi også skins med juletema. Det er imidlertid viktig å merke seg at kodene bare er gyldige til slutten av 2025 - og 2025 er nesten over. Derfor bør du skynde deg å løse dem inn (hvis du har spillet i flere formater, kan koden løses inn flere ganger), noe du kan gjøre på denne lenken.

Og med det sagt, er det bare å plyndre i vei og ha et flott 2026 - da, som vi vet, DLC for Borderlands 4 er lovet.

Skins:

3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36

BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW

3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ

J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJJ-TH6TX

Gylne nøkler:

3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CXTSXBB-W9JH3-W63JC-TT33B-95JSX