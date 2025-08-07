Glaciered annonsert som et av de første eksklusive indiespillene til Switch 2

HQ

Glaciered var det siste spillet som ble presentert i Indie World-presentasjonen for Nintendo Switch 2 (og bare for Switch 2, noe som gjør det til et av de første eksklusive indiespillene som lanseres på Switch 2, men ikke på den originale Switch - selv om det ikke er det første). Tittelen ble annonsert for en stund siden, i utgangspunktet bare for Steam, men Switch 2 vil ha en tidsbestemt konsolleksklusivitet for denne actioneventyrtittelen som foregår under vann... 65 millioner år inn i fremtiden.

For 65 år siden traff en meteoritt jorden og drepte alle dinosaurene. 65 år frem i tid, ifølge Studio Snowbild, vil verden være helt frossen, og fugler vil utvikle seg og leve under vann. Nærmere bestemt vil vi spille som en Tuai, en art som også kan betraktes som en etterkommer fra dinsaurer.

Spillet vil være som et tredjepersons actionspill, med kamp i sanntid, inkludert nærkamp og angrep på avstand. Vi vil kunne tilpasse fuglen vår når vi møter haier, gigantiske fisker, reptiler og alle slags undervannsmonstre.

Hva synes du om Glaciered? Husk at det vil være en tidsbestemt eksklusiv for Switch 2 (vil ikke lanseres på originalen), og den vil også komme ut på Steam denne ferien.