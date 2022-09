Glass Onion: A Knives Out Mystery byr på skikkelig hjernetrim i scene

HQ

Den første traileren vi fikk for Knives Out-oppfølgeren fikk det til å virke som om den vil ta alt fra originalen til nye høyder, noe som bare har blitt forsterket nå.

Netflix har offentliggjort en scene fra Glass Onion: A Knives Out Mystery som viser hva Dave Bautista, Kathryn Hahn og kompani må gjøre for å i det hele tatt få bli med på selve mysteriet som venter på en privat øye, og det er tydelig at det venter en del hjernetrim for de som ønsker å løse gåtene før alle andre i kinosalen eller i sofaen.