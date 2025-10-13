Glen Powell vil ha en rolle i Clair Obscur: Expedition 33 -filmen

HQ

Det ser ut til at Charlie Cox kanskje ikke er det eneste Hollywood-navnet som er assosiert med Clair Obscur: Expedition 33, da Glen Powell vil være med på enhver form for tilpasning å gjøre med hit RPG.

Da han snakket med IGN, avslørte Powell at han hadde spilt Clair Obscur: Expedition 33 nylig, og sa: "Hvis det er en Expedition 33-film, ville jeg være veldig interessert." Han nektet å kommentere på spørsmålet om hvilken rolle han ville spille, selv om fansen sannsynligvis kommer til å gi ham et utvalg av roller bare fra denne ene informasjonen alene.

Clair Obscur: Expedition 33 har selvfølgelig allerede en film på gang med The Story Kitchen. Hvorvidt Powell vil være involvert, vet vi ikke, men han ville være en stor gevinst for enhver videospillfilmatisering akkurat nå. Powell, som kommer fra den romantiske komediesuksessen Anyone But You og har spilt i The Running Man, Hit Man og flere siden, er en av Hollywoods viktigste hovedrolleinnehavere i dag, og vil kunne bidra til å trekke ikke-spillere til et prosjekt som Clair Obscur: Expedition 33. Han bør begynne å øve på sin franske aksent.