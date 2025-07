Glen Schofield tror han kan ha regissert sitt siste spill

HQ

Det har ikke vært noen enkle år for Glen Schofield, skaperen av Dead Space. Den velkjente utvikleren hadde planlagt et veldig lovende 2020-tall, med grunnleggelsen av studioet Striking Distance og det interessante utseendet The Callisto Protocol som antydet at Schofield var tilbake til det han gjør best, sci-fi-skrekk. The Callisto Protocol viste seg imidlertid ikke å bli noen stor hit, og kort tid etter forlot han Striking Distance, og mange lurte på hva som ville bli det neste for ham.

I et innlegg på LinkedIn avslører Schofield at han nylig har jobbet med et skrekkspill sammen med datteren Nicole Schofield, som også tidligere har jobbet på Striking Distance. Det ble beskrevet som en "subsjanger av skrekk" og noe som var i ferd med å vekke interesse, før utgiverne stadig ba om at produksjonsbudsjettet skulle reduseres, helt til det hadde et totalbudsjett på 2-5 millioner dollar. Dette førte til at Schofields forlot prosjektet, og til at Glen for det første ga ut en uttalelse der han ser ut til å antyde at hans tid som spillregissør er over.

"Når det gjelder meg - jeg har jobbet med spill i alle størrelser. Fra to av oss til over 300 utviklere. Jeg har brukt de siste 15-20 årene på å lage store AAA-titler med flotte team. Det er det jeg gjør. Det er det jeg elsker. Men nå som bransjen har tatt en pause, føles det som om AAA er langt unna.

"Så jeg er tilbake til kunsten min. Jeg savner alt; teamet, kaoset, gleden ved å bygge noe for fansen. Jeg er fortsatt her, lager kunst, skriver historier og ideer og heier fortsatt på bransjen. Men kanskje jeg har regissert mitt siste spill. Hvem vet? I så fall takk for at du spiller spillene mine."

Du kan lese hele uttalelsen her, der Schofield også deler tonnevis av informasjon om hvorfor skrekkspillet under utvikling ble lagt ned, og hvordan det har hatt en dominoeffekt på de ansatte som har hjulpet til med å lage spillet i Storbritannia og USA.