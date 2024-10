Glitch lar deg spille som Link i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom er en nyvinning for serien på mer enn én måte. Det er for eksempel det første spillet i serien uten skaperen Shigeru Miyamotos navn i rulleteksten.

Det er selvfølgelig det første spillet i serien med Zelda i hovedrollen, som den spillbare hovedpersonen, med oppdraget å redde Link. Men hva om vi fortalte deg at det finnes en måte å spille spillet som Link på?

Youtuberen alyo (takk, Nintendo Everything) har tipset om en glitch som lar deg spille som Link. Det er ikke en spoiler å si at du spiller som Link i begynnelsen av spillet (det ble sett i den aller første traileren av spillet). Men han blir raskt fanget av en mystisk enhet, og du tar kontroll over prinsesse Zelda.

Slik spiller du som Link i Zelda: Echoes of Wisdom (men kanskje du ikke burde gjøre det)

Men takket være denne feilen kan du tilsynelatende ta kontroll over Link litt senere i spillet. Det første du må gjøre er å starte et nytt spill og lagre manuelt når du fortsatt har kontroll over Link.

Deretter må du spille normalt, til og med fullføre det første fangehullet, og etterpå får du endelig sjansen til å utforske Hyrule fritt. Du må gå til Kakariko Village, se etter en bestemt fiende, og, den vanskelige delen, sette et skilt ekko, slå på det og lese det samtidig som du åpner menyen.

Etterpå må du la fienden drepe deg, og på Game Over-skjermen må du laste inn den tidligere lagringsfilen fra begynnelsen av spillet og trykke opp og A mens du laster inn. For mye mas, etter vår mening, bare for å spille som Link i spillet, men uten Echoes-evnen, noe som betyr at du uansett ikke vil være i stand til å fullføre spillet ...