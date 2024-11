Global Esports låser inn sin 2025 Valorant Champions Tour-programliste

HQ

Etter hvert som lavsesongen fortsetter å utvikle seg, ser vi flere Valorant Champions Tour lag og organisasjoner ta seg av virksomheten og låse spillere foran 2025-sesongen som starter neste år. Den siste av disse er Global Esports, som har kunngjort en liste som består av spillere fra hele Asia.

Laget vil inneholde Kelly "kellyS" Sedillo som kaptein, sammen med Savva "Kr1stal" Fedorov, Federico "PapiChulo" Evangelista, Mark "patrickWHO" Musni og Go "UdoTan" Kyung-won. Laget vil bli trent av Preston "Juv3nile" Dornon, som ble med på laget for et par uker siden etter å ha endt på tredjeplass i Valorant Champions 2024 i august med Leviatan.

Global Esports vil konkurrere på VCT: Pacific når den begynner sesongen 2025 1. januar med turneringen Kickoff.