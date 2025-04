Goat Direct presenterte oppdateringer om Goat Simulator: The Card Game og en teasing om seriens fremtid

HQ

Folkene på Coffee Stain North avsluttet nettopp sin første Goat Direct -sending noensinne, med dette som et utstillingsvindu dedikert til alle ting Goat Simulator og holdt på årsdagen for det første spillets lansering. Showet bød på mye for fansen på tvers av et bredt spekter av emner, og med det i bakhodet, her er alle kunngjøringene og utviklingen.

Til å begynne med debuterte Goat Simulator: The Card Game og avslørte at det ville lansere en Kickstarter 30. april for å finansiere utviklingen videre. Prosjektet ledes av MOOD Publishing, det samme selskapet som skapte Deep Rock Galactic: The Board Game.

For Goat Simulator 3 -fans har spillet nettopp fått en overraskende gratisoppdatering kalt Gifts from the Rifts, som legger til 27 nye tannhjul å samle på og introduserer to nye begivenheter å glede seg over. Den vil også legge til en spillbar geitevariant, Plushie Pilgor.

Apropos plysj, Coffee Stain har gått sammen med YouTooz for en faktisk fysisk Pilgor-plysj som kan samles på, og som nå kan forhåndsbestilles. Dette kommer i tråd med avdukingen av en rekke temakontrollere fra CRKD, spesielt Nitro Deck -enheten som er ment å brukes med Nintendo Switch -konsoller.

Når det gjelder crossovers og samarbeid, vil Goat Sim fans nok en gang kunne legge Pilgor-antrekket til samlingen sin i Fortnite, da kosmetikken kommer tilbake for å avrunde Year of the Goat.

Til slutt kommer utvidelsen Multiverse of Nonsense snart til Goat Simulator 3 på mobile enheter, med tre nye områder å utforske og en rekke tilleggsfunksjoner.

Og til slutt, for å runde av ting, er en teaser av hva fremtiden holder for Goat Simulator -serien. Tilsynelatende refererer det til en annen utvidelse for Goat Simulator 3, men vi må bare holde oss oppdatert for å finne ut mer om det.