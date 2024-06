Goat Simulator 3 kunngjør første DLC, Multiverse of Nonsense

HQ

Coffee Stain har fortsatt å utvide porteføljen av spill under utvikling, og få studioer virker mer i tråd med fansen enn svenskene, til tross for at deres mest kjente tittel er det sprø Goat Simulator, som nå fortsetter med sin direkte oppfølger, Goat Simulator 3.

Simulatoren av... kom igjen, spillet om å være en geit og gjøre verden om til din egen fornøyelsespark skal utvides til de ytterste delene av multiverset. Det ble nettopp kunngjort på PC Gaming Show at Goat Simulator 3's første DLC, Multiverse of Nonsense, kommer til PC, PS5, Xbox Series og Game Pass den 19. juni.

Den offisielle synopsis lyder :

"Multiverse of Nonsense foregår i en helt ny verden som spillerne kan utforske - fra en tegneserieby, til en metropol der geiter er mennesker og mennesker er geiter, og en mytologisk by på en fjelltopp der vi er sikre på at ingen andre spill noensinne har tenkt på å lage en setting, noensinne. Selv om det blir god tid til å utforske denne enorme nye sandkassen, vil DLC-en også ta spillerne gjennom en lineær historie der de må samle en rekke edelstener ved å besøke en rekke steder gjennom Multiverse rifts, uten å vite helt hvor de vil ende opp..."

Er du klar for G.O.A.T en gang til?