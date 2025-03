God of War 20-årsjubileumspanelet vil ikke komme med noen kunngjøringer

HQ

Når God of War feirer 20-årsjubileum i år kan vi selvfølgelig forvente noen store feiringer angående de originale spillene og rebooten som tok oss fra gresk til norrøn myte. Et panel ser ut til å kombinere dem begge, med et utvalg av skuespillerne fra den originale trilogien og de nyere spillene.

Panelet ble først annonsert av Gallery Nucleus, og skal finne sted den 22. mars i California. Både TC Carson og Christopher Judge, skuespillerne som har spilt Kratos opp gjennom årene, vil være til stede, sammen med andre store navn som Sunny Suljic (Atreus), Carol Ruggier (Athena), Danielle Bisutti (Freya), Alastair Duncan (Mimir) og flere.

Selv om dette arrangementet høres spennende nok ut i seg selv, ønsker Sony Santa Monica at fansen skal holde forventningene sine i sjakk. I et innlegg på X/Twitter forsikret studioet oss om at det ikke ville bli noen kunngjøringer på panelet.

Ryktene om en ny God of War har spredt seg på nettet, men det ser ut til at Sony Santa Monica ennå ikke er klar til å avsløre hva de har i vente for God of War.