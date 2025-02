Rykte: Nytt God of War blir en prequel der en ung Kratos vender tilbake til Hellas

HQ

Ryktene om Santa Monica Studios neste spill har vært ganske livlige de siste ukene. Noen dager inn i 2025 dukket det opp en antatt kilde som hevdet at det neste God of War (som Santa Monica aldri har bekreftet er under utvikling) skulle ta Kratos' slitne føtter til sanden i Egypt, etter å ha tatt på seg det norrøne panteonet i Ragnarök. Nå ser det imidlertid ut til at det ikke vil være tilfelle.

Tom Henderson, redaktør for Insider Gaming, har kommentert på podcasten sin at det siste han har hørt om det neste God of War, til tross for tidligere rykter, er at det vil være en prequel, der vi vil kontrollere en ung Kratos i Hellas. Det er uklart om dette blir en frittstående tittel i serien eller en reboot av franchisen.

Henderson erkjenner i alle fall at han ikke har vært i stand til å verifisere informasjonen fra disse kildene, og er fortsatt forsiktig med informasjonen.

Hva synes du Sony Santa Monica bør gjøre med God of War - utforske nye mytologier, eller gå tilbake til opprinnelsen for å omskrive historien med den nåværende narrative tilnærmingen?