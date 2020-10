Du ser på Annonser

Da Sony endelig spesifiserte hvordan PlayStation 4-spill vil fungere på PlayStation 5 gjentok de igjen at enkelte spill vil kjøre bedre på den kommende konsollen takket være den såkalte Game Boost-modusen. Den gang var det bare Sucker Punch som konkret kunne si at Ghost of Tsushima blir ett av disse, men nå er det et annet storspill sin tur.

Santa Monica Studio bekrefter at også God of War blir bedre på PlayStation 5. Blant annet sier de at "Favor Performance"-modusen, som PS4 Pro-spillere også kan velge, faktisk vil kunne klare å holde 60 bilder i sekundet oftere. Med tanke på at Pro-en av min erfaring bare klarer det som er rundt 45 bilder i sekundet i gjennomsnitt høres det ikke verst ut om God of War klarer å holde en relativt stødig 60 på PlayStation 5. Man kan i alle fall håpe.

I tillegg får vi vite at lagringsfilene for både God of War og God of War III vil bli med over til PS5, så du kan fortsette der du slapp på PS4.