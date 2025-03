God of War-komponist Bear McCreary ønsker å lage et Mega Man-soundtrack

HQ

Med tanke på at han har jobbet med noen av de største franchisene, seriene, filmene og spillene i verden, skulle man kanskje tro at komponisten Bear McCreary ikke har så mange drømmeprosjekter ennå. Men det er ett spill han gjerne skulle ha laget et soundtrack til, og det er Mega Man.

I et nylig intervju med oss sa McCreary først at drømmen hans var å lage Ringenes Herre, noe han for tiden jobber med gjennom Amazons TV-serie The Rings of Power. Deretter sa han "Ærlig talt, den største drømmen for meg er et spill. Jeg ville elsket å lage et Mega Man-spill."

"Mega Man 2 var det som fikk meg til å begynne med spillmusikk. Jeg vil at Capcom skal gå tilbake og lage et nytt Mega Man-spill," fortsatte han. "Hvis du lytter til en låt på Singularity-platen min som heter Redshift, er Redshift bygget av samplinger som jeg har hentet fra NES-maskinvare, Nintendo-maskinvare. Redshift er slik Mega Man-scoret mitt ville låte."

The Singularity er McCrearys nye rockeplate, der han samarbeider med en rekke kjente artister. Han tar med seg platen på turné sammen med musikken sin fra filmer, TV og spill, og du kan lese mer om det og karrieren hans i intervjuet vårt her.