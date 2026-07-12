God of War: Laufey vil bli utgitt på fysisk format med en plate

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Under Sonys «ikke-E3»-arrangement kunngjorde de den neste delen i God of War-serien. Denne gangen skal vi imidlertid ikke spille som Kratos; i stedet skal vi ta rollen som en kvinnelig gud ved navn Laufey (Faye).

Selv om vi fikk et godt innblikk i spillet og ble vist noen skjermbilder, vet vi fremdeles ikke helt når det kommer ut – eller engang i hvilket år. Mange antok nok at det ville bli i 2027, og det ser ut til å stemme nå som Sony Santa Monica indirekte har bekreftet det.

Via X opplyser de at « God of War: Laufey «vil være tilgjengelig på disk». Siden Sony nylig bekreftet at de vil slutte å gi ut spill på disk fra og med januar 2028, tyder dette rimeligvis på at spillet også vil bli utgitt før den tid. Det vil dermed være et av de siste (kanskje til og med det aller siste, avhengig av når det kommer ut i løpet av året) spillene som Sony noensinne vil gi ut i en ordentlig fysisk utgave.