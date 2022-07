God of War: Ragnarök bekrefter lansering i november

HQ

Mange håpet at Bethesda ville følge suksessoppskriften til The Elder Scrolls V: Skyrim ved å lansere Starfield den 11. november, eller litt kulere skrevet 11.11, men den drømmen ble knust med utsettelsen til første halvdel av 2023. Heldigvis overtar som forventet et annet meget etterlengtet spill det samme tidsrommet.

For etter måneder med spekulasjoner bekrefter PlayStation og Santa Monica Studio at God of War: Ragnarök lanseres på PlayStation 4 og PlayStation 5 den 9. november i år. Sammen med denne annonseringen har vi også fått en heftig CG-trailer som får det til å virke som om vi får et nytt møte med Fenris, samt en annen video som viser frem spesialutgavene av spillet.

HQ