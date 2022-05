Redfall og Starfield har blitt utsatt til 2023

HQ

To av spillene som Microsoft hadde markert i kalenderen for 2022, hvorav ett er en av de mest etterlengtede titlene uansett format, har nå blitt rammet av en real forsinkelse. De som ønsket å drepe vampyrer i Redfall eller utforske universet i Starfield må vente lenger enn forventet, siden begge spillene har blitt utsatt til første halvdel av 2023.

Bethesda kunngjorde forsinkelsen via Twitter og skrev at "teamene på Arkane Austin (Redfall) og Bethesda Game Studios (Starfield) har utrolige ambisjoner for spillene sine, og vi ønsker å sikre at dere får de beste, mest polerte versjonene av dem."

Arkanes co-op-tittel hadde ennå ikke fått noen lanseringsdato, men var bekreftet for 2022. Bethesdas romeventyr Starfield hadde derimot fått datoen spikret, den 11. november 2022. Heldigvis ser det ut til at begge spillene vil være til stede på Xbox & Bethesda Showcase i juni, ettersom de skriver i kunngjøringen: "Vi kan ikke vente med å dele vårt første dypdykk i gameplayet for både Redfall og Starfield snart."