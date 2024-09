God of War: Ragnarök blir anmelderbombet på Steam

HQ

God of War: Ragnarök har nettopp blitt utgitt til PC og ble nesten umiddelbart anmeldelsesbombet på Steam. Dette er tilsynelatende hovedsakelig i protest mot Sonys kontroversielle krav om at det kreves en PSN-konto for å spille det på Steam, til tross for at spillet ikke har noen online-funksjoner, der det i flere regioner/land ikke er mulig å opprette en konto og det kreves mye ekstraarbeid (for eksempel å sende inn bildebevis på hvem du er).

En bruker skriver for eksempel:

"Det faktum at dette spillet, et SINGLEPLAYER-spill, tvinger deg til å logge inn på et nettverk som er beryktet for datainnbrudd, er helt latterlig."

En annen kommentator forklarer sin misnøye på denne måten:

"PSN-kontokravet (for et spill som kun er for en spiller) er imidlertid absolutt Sony bullcrap søppel. Lærte på den harde måten under en 4 timers biltur at selv om du utfører din første lansering på steamdeck, vil den bare krasje hvis den ikke klarer å logge på PSN ved oppstart mens du er offline. Helt forferdelig design fra Sonys side. 100% ikke kjøp hvis det vil ødelegge opplevelsen din."

I skrivende stund har God of War: Ragnarök over 6000 brukeranmeldelser på Steam og en samlet blandet vurdering fra brukerne. I tillegg til kravet om PSN-konto ser det ut til at flere PC-spillere sliter litt med spillets ytelse, der det ser ut til at spillet "bremser ned" og ytelsen sakte blir dårligere og dårligere jo mer du spiller det. I tillegg ser det ut til at flere klager over støtte for håndkontrollere av ulike merker (inkludert Sonys egne). I en anmeldelse kan vi lese :

"Fiks de f***ing kontrollerkontrollene. Kontrolleren fungerer ikke med mindre du bruker Steam Input som tilfeldig vil slutte å fungere. Hvis du prøver å endre knappene i spillet, blir du henvist til Steam Input, men hvis du endrer det der, endres ikke ledeteksten i spillet."

God of War: Ragnarök har fått en treg start på Steam og har etter åpningshelgen ikke engang klart å nå halvparten av det maksimale antallet samtidige spillere som originalen hadde. Vi antar at Mixed-vurderingen og alle klagene ikke akkurat vil øke salget ytterligere.