HQ

Da vi fikk vite at God of War: Ragnarök som forventet får høyeste aldersgrense nevnte jeg at PlayStation Studios kom til å røpe at spillet var ferdig i løpet av noen dager, og her er gladmeldingen.

Utviklerne i Santa Monica bekefter nemlig at God of War: Ragnarök har "gone gold", og dermed er klart for å sende til masseproduksjon slik at alle får fingrene i det den 9. november.