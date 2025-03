God of War: Ragnarök feirer seriens 20-årsjubileum neste uke med en gratis oppdatering

HQ

God of War er en av de seriene som definitivt har eksistert en stund, og for å feire 20-årsjubileet har Santa Monica Studio nå noen virkelig gode nyheter. I en relativt stor oppdatering (med tanke på at den er gratis) den 20. mars, vil de slippe noe som heter Dark Odyssey for God of War: Ragnarök.

Dark Odyssey vil uten tvil være kjent for de som har vært lojale mot serien en stund, ettersom det var det opprinnelige kodenavnet på det første spillet, før God of War til slutt ble valgt som tittel for serien. Dark Odyssey er også sterkt forankret i fortiden til seriens hovedperson Kratos (fra de tidligste spillene som utspiller seg i gresk mytologi), og i God of War 2 hadde Kratos for eksempel en rustning med samme navn. Denne rustningen vil bli inkludert i den kommende oppdateringen, og både Freya og Atreus vil få nytt utseende på våpen og andre gjenstander i spillet.

Dette er definitivt en fin feiring av seriens 20-årsjubileum, samtidig som det er et godt tilbakeblikk på den greske mytologien som God of War pleide å utspille seg i.