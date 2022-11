God of War: Ragnarök gir smakebit av nydelig spesiallaget sang

HQ

Så har altså endelig God of War: Ragnarök blitt lansert, noe som selvsagt må feires. I tillegg til noen kule tegninger fra andre PlayStation Studios-utviklere gjør Sony dette ved å avsløre at Bear McCreary ikke bare har laget noen aldeles nydelige melodier til spillet, men også en sang sammen med den irske sangeren Andrew John Hozier-Byrne. Denne blander noen grunnleggende deler av spillets hovedmelodi med en tekst som både fremhever den gripende historien og forholdet mellom far og sønn mens den nydelige stemmen helt sikkert vil gi flere gåsehud. Her har du en liten del av Blood upon the Snow, og noen detaljer om hvordan den ble laget.