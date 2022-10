God of War: Ragnarök gjør kampene enda bedre og mer varierte

HQ

Forrige tirsdag sa jeg at historien åpenbart er noe av det beste med God of War da Santa Monica Studio ga oss en video hvor de snakket om hvordan God of War: Ragnarök bygger videre på dette. I dag er det tid for en titt på noe annet jeg synes er fantastisk.

Som lovet har jo PlayStation gitt oss en ny trailer, og denne gangen er det altså kampsystemet som står i fokus. Ganske lurt, for God of War: Ragnarök - gjør på papiret (ikke lov å si hva jeg tenker enda;D) - kampene enda bedre ved å gi oss enda flere valgmuligheter, våpen, ferdigheter, typer fiender og mer. Uansett om du foretrekker å være defensiv med et skjold som absorberer mye skade, offensiv med det kontringsrettede skjoldet eller noe midt mellom mens du utnytter omgivelsene og blander ulike våpen og ferdigheter virker det som om God of War: Ragnarök gjør et allerede fortreffelig kampsystem enda bedre.