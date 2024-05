God of War Ragnarök krever PSN-konto for å spille på PC

HQ

I går kveld, under PlayStation State of Play-presentasjonen, fikk vi offisiell bekreftelse på at Sony Santa Monicas God of War Ragnarök ville lanseres for PC i september. Mindre enn to år etter at det ble lansert på PS4 og PS5, kommer avslutningen på Kratos og Atreus' norrøne eventyr til PC-spillere.

Det er bare en liten fangst, og det er den fryktede retur av PSN-kontokravene. Vi vet alle om kontroversen som gikk ned med Helldivers II, og hvordan Sony til slutt gikk tilbake på kravet. Nederst i blogginnlegget som forklarer God of War Ragnaröks ankomst på PC, kan vi se at spillet vil kreve en PSN-konto.

Det samme skjedde med Ghost of Tsushima, og det betyr i hovedsak at 177 land og territorier ikke vil kunne spille spillet i det hele tatt. Med tanke på at spillet er helt enkeltspiller, virker dette rart, men vi må se om noe vil endre seg.