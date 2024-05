God of War: Ragnarök kommer til PC i september

HQ

Ryktet viste seg å være sant, men vi antar at det alltid var et spørsmål om når, ikke om, God of War: Ragnarök ville bli utgitt for PC, og nå vet vi når det vil skje. Under den nettopp avsluttede Sony-strømmen ble det kunngjort at PC-versjonen av spillet kommer den 19. september i år.

Vi fant ut dette takket være en fantastisk trailer som du kan sjekke ut nedenfor, og hvis du trenger en påminnelse om hvor fantastisk vi syntes spillet var da det ble utgitt for Playstation 4 og 5 i november 2022, kan du lese anmeldelsen vår her.

